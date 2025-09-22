22:48 ()
Оболонь-Бровар - Карпаты 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 12:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
22 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Оболонь-Бровар
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Карпаты, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Оболонь-Бровар2 : 2Карпаты
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Карпаты1 : 0Оболонь-Бровар
31.03.2012 Украина - Премьер-лига 25-й тур Оболонь-Бровар2 : 0Карпаты
17.09.2011 Украина - Премьер-лига 10-й тур Карпаты0 : 0Оболонь-Бровар
15.04.2011 Украина - Премьер-лига 25-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Карпаты
19.09.2010 Украина - Премьер-лига 10-й тур Карпаты3 : 0Оболонь-Бровар
20.03.2010 Украина - Премьер-лига 21-й тур Оболонь-Бровар1 : 3Карпаты
30.08.2009 Украина - Премьер-лига 6-й тур Карпаты5 : 0Оболонь-Бровар
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Оболонь-Бровар
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар1 : 0
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Карпаты
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Карпаты
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос614
2
Лига конференций
Динамо К513
3
Лига конференций
Кривбасс612
4 Металлист 1925611
5 Шахтёр511
6 ЛНЗ Черкассы610
7 Полесье69
8 Оболонь-Бровар58
9 Верес67
10 Заря57
11 Кудровка67
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава64
14
Стыковая зона
Эпицентр63
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В63

Отзывы и комментарии к матчу

