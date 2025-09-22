Динамо Киев - Александрия 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
22 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Александрия, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|08.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 5
|10.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|18.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|12.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|6
|14
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|5
|13
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|6
|12
|4
|Металлист 1925
|6
|11
|5
|Шахтёр
|5
|11
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|7
|Полесье
|6
|9
|8
|Оболонь-Бровар
|5
|8
|9
|Верес
|6
|7
|10
|Заря
|5
|7
|11
|Кудровка
|6
|7
|12
|Карпаты
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Полтава
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Александрия
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3