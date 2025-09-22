22:49 ()
Динамо Киев - Александрия 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
22 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Динамо К
Александрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Александрия, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
08.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0Александрия
04.12.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Александрия0 : 0Динамо К
13.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Александрия0 : 1Динамо К
01.10.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Динамо К4 : 2Александрия
20.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Александрия1 : 5Динамо К
10.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Динамо К3 : 1Александрия
18.09.2021 Украина - Премьер-лига 8-й тур Динамо К1 : 0Александрия
04.04.2021 Украина - Премьер-лига 20-й тур Александрия1 : 2Динамо К
24.10.2020 Украина - Премьер-лига 7-й тур Динамо К1 : 0Александрия
12.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Александрия2 : 2Динамо К
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Динамо К
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К4 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Динамо К1 : 0
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 3 : 1Динамо К
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Динамо К
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия4 : 1
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Александрия
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Александрия
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Александрия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос614
2
Лига конференций
Динамо К513
3
Лига конференций
Кривбасс612
4 Металлист 1925611
5 Шахтёр511
6 ЛНЗ Черкассы610
7 Полесье69
8 Оболонь-Бровар58
9 Верес67
10 Заря57
11 Кудровка67
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава64
14
Стыковая зона
Эпицентр63
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В63

