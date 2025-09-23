Атлетик Б - Жирона 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 19:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
23 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Жирона, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|19
|зщ
|Адама Бойро
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|21
|нп
|Мароан Саннади
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|24
|зщ
|Алекс Морено
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|пз
|Иван Мартин
|22
|пз
|Джон Солис
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|19
|нп
|Владислав Ванат
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Мичел Санчес
История личных встреч
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|29.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1