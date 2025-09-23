00:53 ()
Свернуть список

Атлетик Б - Жирона 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 19:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
23 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Атлетик Б
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Жирона, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Жирона
Жирона
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
4 Испания зщ Айтор Паредес
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
19 Испания зщ Адама Бойро
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
21 Испания нп Мароан Саннади
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
2 Испания зщ Уго Ринкон
4 Испания зщ Арнау Мартинес
24 Испания зщ Алекс Морено
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
16 Испания зщ Алехандро Франсес
18 Марокко пз Аззедин Унаи
23 Испания пз Иван Мартин
22 Колумбия пз Джон Солис
10 Колумбия нп Ясер Асприлья
19 Украина нп Владислав Ванат
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б3 : 0Жирона
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
19.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б3 : 2Жирона
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1Атлетик Б
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 3Жирона
04.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
29.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Жирона1 : 2Атлетик Б
10.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б1 : 0Жирона
04.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Жирона2 : 0Атлетик Б
10.09.2017 Испания - Примера 3-й тур Атлетик Б2 : 0Жирона
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 0Атлетик Б
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Атлетик Б0 : 2
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Атлетик Б0 : 1
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Атлетик Б
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Жирона0 : 4
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 1Жирона
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Жирона0 : 2
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 5 : 0Жирона
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Жирона1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close