00:53 ()
Свернуть список

Севилья - Вильярреал 23 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-09-2025 21:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
23 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Севилья
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
23 Бразилия зщ Маркан
12 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Сербия зщ Неманья Гудель
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
4 Испания зщ Кике Салас
18 Франция пз Люсьен Агуме
19 Франция пз Батиста Менди
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Испания нп Исаак Ромеро
1 Бразилия вр Луис Жуниор
4 Испания зщ Рафа Марин
12 Португалия зщ Ренату Вейга
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
6 Израиль нп Манор Соломон
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Вильярреал4 : 2Севилья
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2Вильярреал
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал3 : 2Севилья
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Севилья1 : 1Вильярреал
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 1Вильярреал
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал1 : 1Севилья
04.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Севилья1 : 0Вильярреал
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 0Вильярреал
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 2Севилья
12.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Севилья2 : 2
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 0 : 2Севилья
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 3 : 2Севилья
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Вильярреал2 : 1
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 0Вильярреал
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Вильярреал
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Вильярреал
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Вильярреал5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close