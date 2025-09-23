Севилья - Вильярреал 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 21:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
23 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Вильярреал
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|23
|зщ
|Маркан
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|4
|зщ
|Кике Салас
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Луис Жуниор
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|6
|нп
|Манор Соломон
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1