Кальяри - Фрозиноне 23 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-09-2025 17:00
23 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фрозиноне, которое состоится 23 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Фрозиноне
История личных встреч
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 33-й тур
|0 : 0
|27.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 14-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|19.09.2025
|Италия — Серия B
|4-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия B
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия B
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия B
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
1/16 финала
| Кальяри
Фрозиноне
|23.09
| Удинезе
Палермо
|23.09
| Милан
Лечче
|23.09
| Парма
Специя
|24.09
| Верона
Венеция
|24.09
| Комо
Сассуоло
|24.09
| Дженоа
Эмполи
|25.09
| Торино
Пиза
|25.09
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Рома
Torino/Pisa
|03.12
|17.12
| Болонья
Parma Calcio 1913/Spezia
|03.12
|17.12
| Udinese/Palermo
Ювентус
|03.12
|17.12
| Лацио
AC Milan/Lecce
|03.12
|17.12
|Команда
|1
|2
| Como/Sassuolo
Фиорентина
|03.12
|17.12
| Frosinone/Cagliari
Наполи
|03.12
|17.12
| Интер М
Hellas Verona/Venezia
|03.12
|17.12
| Genoa/Empoli
Аталанта
|03.12
|17.12
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Winner EF1
Winner EF2
|04.02
|04.02
| Winner EF6
Winner EF5
|04.02
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner EF3
Winner EF4
|04.02
|04.02
| Winner EF8
Winner EF7
|04.02
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05