Фрайбург - Базель 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 21:00
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
24 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Базель, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Базель
Базель, Швейцария
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Людовик Маньен
История личных встреч
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|13.09.2025
|Швейцария — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|10.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
