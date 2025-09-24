Реал Сосьедад - Мальорка 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 21:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|28
|пз
|Пабло Марин
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|26
|зщ
|Ильесс Сальхи
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|02.03.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1