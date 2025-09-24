01:33 ()
Реал Сосьедад - Мальорка 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 21:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Реал Сосьедад
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Мальорка, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
17 Испания зщ Серхио Гомес
4 Испания пз Йон Горротксатеги
23 Испания пз Брайс Мендес
28 Испания пз Пабло Марин
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Испания вр Лео Роман
2 Испания зщ Матеу Морей
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
26 Франция зщ Ильесс Сальхи
12 Португалия пз Саму Кошта
8 Испания пз Ману Морланес
10 Испания пз Серхи Дардер
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Серхио Франсиско
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Реал Сосьедад0 : 2Мальорка
17.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Мальорка1 : 0Реал Сосьедад
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1 4 : 5Мальорка
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Мальорка1 : 2Реал Сосьедад
06.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Мальорка0 : 0Реал Сосьедад
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Мальорка1 : 1Реал Сосьедад
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
19.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
02.03.2022 Испания - Примера 21-й тур Мальорка0 : 2Реал Сосьедад
19.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Реал Сосьедад
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 2
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Реал Сосьедад2 : 2
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Мальорка1 : 1
15.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 3 : 2Мальорка
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 2 : 1Мальорка
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Мальорка1 : 1
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Мальорка0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

