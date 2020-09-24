Верона - Венеция 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 18:30
24 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Венеция, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 4
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 3 3 : 1
|03.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|20.09.2025
|Италия — Серия B
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия B
|3-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Италия — Серия B
|2-й тур
|0 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия B
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|0 : 0 1 : 2
| Милан
Бари
|2 : 0
| Аудаче Чериньола
Верона
|1 : 1 2 : 4
| Специя
Сампдория
|1 : 1 4 : 2
| Удинезе
Каррарезе
|2 : 0
| Торино
Модена
|1 : 0
1/16 финала
| Кальяри
Фрозиноне
|23.09
| Удинезе
Палермо
|23.09
| Милан
Лечче
|23.09
| Парма
Специя
|24.09
| Верона
Венеция
|24.09
| Комо
Сассуоло
|24.09
| Дженоа
Эмполи
|25.09
| Торино
Пиза
|25.09
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Рома
Torino/Pisa
|03.12
|17.12
| Болонья
Parma Calcio 1913/Spezia
|03.12
|17.12
| Udinese/Palermo
Ювентус
|03.12
|17.12
| Лацио
AC Milan/Lecce
|03.12
|17.12
|Команда
|1
|2
| Como/Sassuolo
Фиорентина
|03.12
|17.12
| Frosinone/Cagliari
Наполи
|03.12
|17.12
| Интер М
Hellas Verona/Venezia
|03.12
|17.12
| Genoa/Empoli
Аталанта
|03.12
|17.12
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Winner EF1
Winner EF2
|04.02
|04.02
| Winner EF6
Winner EF5
|04.02
|04.02
|Команда
|1
|2
| Winner EF3
Winner EF4
|04.02
|04.02
| Winner EF8
Winner EF7
|04.02
|04.02
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|04.03
|04.03
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|04.03
|04.03
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.05