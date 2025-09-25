Овьедо - Барселона 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 21:30
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
25 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Барселона, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|6
|пз
|Кваси Сибо
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|18
|зщ
|Херард Мартин
|15
|пз
|Андреас Кристенсен
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|20
|пз
|Дани Ольмо
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Овьедо» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Валенсия
|6
|8
|10
|Севилья
|6
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|6
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2