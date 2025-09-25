01:40 ()
Овьедо - Барселона 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 21:30
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
25 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Овьедо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Барселона, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Барселона
Барселона
13 Испания вр Аарон Эскандель
24 Испания зщ Лукас Айхадо
12 Испания зщ Даниэль Кальво
16 Ангола зщ Давид Карму
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
6 Гана пз Кваси Сибо
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
5 Испания пз Альберто Рейна
10 Франция нп Хессем Хассан
7 Марокко нп Ильяс Шаир
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
13 Испания вр Жоан Гарсия
24 Испания зщ Эрик Гарсия
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
18 Испания зщ Херард Мартин
15 Дания пз Андреас Кристенсен
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
11 Бразилия пз Рафинья
20 Испания пз Дани Ольмо
14 Англия нп Маркус Рашфорд
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Овьедо
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Овьедо
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Овьедо1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Овьедо0 : 3
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 0Овьедо
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Барселона3 : 0
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 2Барселона
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Барселона6 : 0
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Барселона
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 2 : 3Барселона
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Овьедо» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Валенсия68
10 Севилья67
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте64
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона62

