Нью-Йорк Сити - Интер Майами 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 01:30
Стадион: Сити Филд (Нью-Йорк, США), вместимость: 41800
25 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Сити - Интер Майами, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Сити Филд (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Ник Кушинг
|Паскаль Янсен
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|23.02.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|21.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|31.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|01.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|12.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|18.10.2022
|США - Major League Soccer
|Кубок MLS - 1-й раунд
|3 : 0
|14.08.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|24.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|30.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|15.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 0
|20.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|18.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|31.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|17.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
|28.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1/2 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|31
|60
|2
|Цинциннати
|31
|58
|3
|Сан-Диего
|31
|57
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|29
|55
|5
|Миннесота Юнайтед
|31
|54
|6
|Шарлотт
|31
|53
|7
|Нью-Йорк Сити
|30
|53
|8
|Интер Майами
|28
|52
|9
|Орландо Сити
|30
|51
|10
|Нэшвилл
|31
|50
|11
|Лос-Анджелес
|29
|50
|12
|Коламбус Крю
|31
|50
|13
|Чикаго Файр
|30
|45
|14
|Сиэтл Саундерс
|30
|45
|15
|Остин
|30
|44
|16
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|43
|17
|Портленд Тимберс
|30
|42
|18
|Колорадо Рэпидз
|31
|39
|19
|Даллас
|30
|37
|20
|Хьюстон Динамо
|31
|36
|21
|Сан-Хосе Эртквейкс
|31
|35
|22
|Реал Солт-Лейк
|30
|34
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|32
|24
|Сент-Луис Сити
|31
|28
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|27
|26
|Торонто
|30
|27
|27
|Атланта Юнайтед
|30
|27
|28
|Ди-Си Юнайтед
|31
|25
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|24
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|21