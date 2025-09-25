01:41 ()
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 01:30
Стадион: Сити Филд (Нью-Йорк, США), вместимость: 41800
25 Сентября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Нью-Йорк Сити
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Йорк Сити - Интер Майами, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Сити Филд (Нью-Йорк, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Англия Ник Кушинг
Нидерланды Паскаль Янсен
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
23.02.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2Нью-Йорк Сити
21.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити1 : 1Интер Майами
31.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1Нью-Йорк Сити
01.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 1Нью-Йорк Сити
12.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити1 : 0Интер Майами
18.10.2022 США - Major League Soccer Кубок MLS - 1-й раунд Нью-Йорк Сити3 : 0Интер Майами
14.08.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Нью-Йорк Сити
24.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 0Интер Майами
30.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 3Нью-Йорк Сити
15.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Нью-Йорк Сити2 : 0Интер Майами
20.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити2 : 0
18.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити3 : 2
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 3Нью-Йорк Сити
31.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити1 : 2
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Нью-Йорк Сити
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2
17.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал 3 : 0Интер Майами
28.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 1/2 финала Интер Майами3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3160
2 Цинциннати3158
3 Сан-Диего3157
4 Ванкувер Уайткэпс2955
5 Миннесота Юнайтед3154
6 Шарлотт3153
7 Нью-Йорк Сити3053
8 Интер Майами2852
9 Орландо Сити3051
10 Нэшвилл3150
11 Лос-Анджелес2950
12 Коламбус Крю3150
13 Чикаго Файр3045
14 Сиэтл Саундерс3045
15 Остин3044
16 Нью-Йорк Ред Буллз3143
17 Портленд Тимберс3042
18 Колорадо Рэпидз3139
19 Даллас3037
20 Хьюстон Динамо3136
21 Сан-Хосе Эртквейкс3135
22 Реал Солт-Лейк3034
23 Нью-Инглэнд Революшн3132
24 Сент-Луис Сити3128
25 Спортинг Канзас-Сити3127
26 Торонто3027
27 Атланта Юнайтед3027
28 Ди-Си Юнайтед3125
29 Клёб де Фут Монреаль3124
30 Лос-Анджелес Гэлакси3021

