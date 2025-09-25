01:41 ()
Арарат-Армения - Алашкерт 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 17:00
25 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Арарат-Армения
Алашкерт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Алашкерт, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
15.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Арарат-Армения3 : 0Алашкерт
27.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Алашкерт2 : 2Арарат-Армения
30.08.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения3 : 1Алашкерт
26.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 3Арарат-Армения
04.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Арарат-Армения2 : 1Алашкерт
30.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур Алашкерт1 : 1Арарат-Армения
25.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения3 : 1Алашкерт
10.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Арарат-Армения0 : 1Алашкерт
05.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Алашкерт0 : 0Арарат-Армения
26.10.2022 Армения - Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения4 : 1Алашкерт
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения2 : 2
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 2 : 3Арарат-Армения
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения4 : 2
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Арарат-Армения
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арарат-Армения1 : 2
21.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 0
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Алашкерт
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Алашкерт2 : 0
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Алашкерт
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт615
2
Лига конференций
Урарту713
3
Лига конференций
Ноа613
4 Арарат-Армения511
5 Пюник610
6 Ван78
7 БКМА66
8 Гандзасар76
9 Ширак75
10
Зона вылета
Арарат71

