Арарат-Армения - Алашкерт 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 17:00
25 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Алашкерт, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|15.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|30.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|26.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|04.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|10.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|26.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|21.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|6
|15
| 2
Лига конференций
|Урарту
|7
|13
| 3
Лига конференций
|Ноа
|6
|13
|4
|Арарат-Армения
|5
|11
|5
|Пюник
|6
|10
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|7
|6
|9
|Ширак
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|1