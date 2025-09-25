Аль-Хиляль - Аль-Охдуд 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
25 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Охдуд, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
История личных встреч
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|9-й тур
|0 : 3
|19.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|3 : 3
|16.09.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 6
|18.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 3
|30.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|2 : 5
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 3
|22.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|3
|9
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|3
|9
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|3
|7
|4
|Аль-Халидж
|3
|6
|5
|Неом
|3
|6
|6
|Аль-Таавун
|3
|6
|7
|Аль-Хиляль
|3
|5
|8
|Аль-Ахли
|3
|5
|9
|Аль-Шабаб
|3
|4
|10
|Аль-Фейха
|3
|4
|11
|Аль-Иттифак
|3
|4
|12
|Аль-Холуд
|3
|3
|13
|Эр-Рияд
|3
|3
|14
|Аль-Хазм
|3
|2
|15
|Дамак
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Аль-Наджма
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|3
|0