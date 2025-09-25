01:41 ()
Аль-Хиляль - Аль-Охдуд 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 20:00
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
25 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Охдуд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Охдуд, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Охдуд
Наджран
История личных встреч
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Хиляль4 : 0Аль-Охдуд
24.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Охдуд
07.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 9-й тур Аль-Охдуд0 : 3Аль-Хиляль
19.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 3 : 3Аль-Хиляль
16.09.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 1-й тур Аль-Хиляль2 : 1
13.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Хиляль2 : 2
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Хиляль2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 6Аль-Хиляль
18.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 1 : 0Аль-Охдуд
13.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Охдуд2 : 3
30.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Охдуд2 : 5
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 2 : 3Аль-Охдуд
22.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Охдуд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср39
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад39
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия37
4 Аль-Халидж36
5 Неом36
6 Аль-Таавун36
7 Аль-Хиляль35
8 Аль-Ахли35
9 Аль-Шабаб34
10 Аль-Фейха34
11 Аль-Иттифак34
12 Аль-Холуд33
13 Эр-Рияд33
14 Аль-Хазм32
15 Дамак31
16
Зона вылета
Аль-Фатех31
17
Зона вылета
Аль-Наджма30
18
Зона вылета
Аль-Охдуд30

