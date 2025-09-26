Крылья Советов - Динамо М 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|05.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|17.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|19
|2
|ЦСКА
|9
|18
|3
|Балтика
|9
|17
|4
|Локомотив М
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Спартак М
|9
|15
|7
|Рубин
|9
|15
|8
|Динамо М
|9
|12
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|9
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1