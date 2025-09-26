01:28 ()
Крылья Советов - Динамо М 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 17:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
26 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Крылья Советов
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4Динамо М
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 3Динамо М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Крылья Советов1 : 1Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Крылья Советов3 : 6Динамо М
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1Крылья Советов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Крылья Советов
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Крылья Советов2 : 0
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур Крылья Советов1 : 2
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Крылья Советов2 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Крылья Советов0 : 3
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Динамо М
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Динамо М0 : 2
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 0 : 4Динамо М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 2
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 0Динамо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар919
2 ЦСКА918
3 Балтика917
4 Локомотив М917
5 Зенит916
6 Спартак М915
7 Рубин915
8 Динамо М912
9 Ахмат912
10 Крылья Советов912
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Отзывы и комментарии к матчу

