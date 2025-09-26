01:28 ()
Страсбург - Марсель 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 20:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
26 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Страсбург
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
39 Бельгия вр Майк Пендерс
23 Франция зщ Мамаду Сарр
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
3 Англия пз Бен Чилуэлл
32 Аргентина пз Валентин Барко
80 Франция пз Феликс Лемарешаль
17 Франция пз Матис Амугу
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
83 Португалия пз Рафаэл Луиш
7 Португалия нп Диегу Морейра
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
21 Марокко зщ Найеф Агер
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
33 Италия зщ Эмерсон
28 Франция зщ Бенжамен Павар
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
22 США нп Тимоти Веа
9 Франция нп Амин Гуири
26 Франция нп Билал Надир
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0Марсель
12.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург1 : 1Марсель
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 2Страсбург
29.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург2 : 2Марсель
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Марсель4 : 0Страсбург
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург0 : 2Марсель
30.04.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель1 : 1Страсбург
06.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Страсбург0 : 1Марсель
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 3Страсбург
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 0
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 2Страсбург
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 3Страсбург
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург1 : 0
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Марсель1 : 0
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 1Марсель
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель4 : 0
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Марсель
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако512
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Лион512
4
Лига чемпионов
Страсбург512
5
Лига Европы
Лилль510
6
Лига конференций
Марсель59
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Осер56
10 Тулуза56
11 Париж56
12 Ницца56
13 Анже55
14 Брест54
15 Гавр54
16
Стыковая зона
Нант54
17
Зона вылета
Лорьян54
18
Зона вылета
Метц51

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

