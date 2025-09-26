Страсбург - Марсель 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 20:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
26 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
|39
|вр
|Майк Пендерс
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|32
|пз
|Валентин Барко
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|17
|пз
|Матис Амугу
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|83
|пз
|Рафаэл Луиш
|7
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Найеф Агер
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Амин Гуири
|26
|нп
|Билал Надир
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|12.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Лилль
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Марсель
|5
|9
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Осер
|5
|6
|10
|Тулуза
|5
|6
|11
|Париж
|5
|6
|12
|Ницца
|5
|6
|13
|Анже
|5
|5
|14
|Брест
|5
|4
|15
|Гавр
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Нант
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1