Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 21:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Райан Мэйсон
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лестер Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Лестер Сити
22.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лестер Сити3 : 0Вест Бромвич Альбион
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 3Лестер Сити
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Лестер Сити
16.10.2017 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лестер Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
29.04.2017 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Лестер Сити
06.11.2016 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лестер Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2016 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
31.10.2015 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Лестер Сити
19.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 1Вест Бромвич Альбион
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 3Вест Бромвич Альбион
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лестер Сити0 : 0
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 2 : 2Лестер Сити
29.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лестер Сити2 : 0
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 0 : 1Лестер Сити
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 1Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро616
2
Повышение
Сток Сити612
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити611
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити611
5
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд611
6
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити610
7 Вест Бромвич Альбион610
8 Бирмингем Сити610
9 Куинз Парк Рейнджерс610
10 Миллуолл610
11 Суонси Сити68
12 Чарльтон Атлетик68
13 Портсмут68
14 Халл Сити68
15 Норвич Сити67
16 Рексем67
17 Ипсвич Таун56
18 Блэкберн Роверс56
19 Саутгемптон66
20 Оксфорд Юнайтед65
21 Уотфорд65
22
Зона вылета
Дерби Каунти65
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед60

