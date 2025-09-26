Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 21:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
26 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Лестер Сити, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Райан Мэйсон
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|22.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|16.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|06.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|31.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|19.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 3
|20.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|6
|16
| 2
Повышение
|Сток Сити
|6
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|6
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|6
|11
| 5
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|6
|11
| 6
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|6
|10
|7
|Вест Бромвич Альбион
|6
|10
|8
|Бирмингем Сити
|6
|10
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|10
|10
|Миллуолл
|6
|10
|11
|Суонси Сити
|6
|8
|12
|Чарльтон Атлетик
|6
|8
|13
|Портсмут
|6
|8
|14
|Халл Сити
|6
|8
|15
|Норвич Сити
|6
|7
|16
|Рексем
|6
|7
|17
|Ипсвич Таун
|5
|6
|18
|Блэкберн Роверс
|5
|6
|19
|Саутгемптон
|6
|6
|20
|Оксфорд Юнайтед
|6
|5
|21
|Уотфорд
|6
|5
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|6
|5
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|6
|4
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|6
|0