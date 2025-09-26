01:28 ()
Арсенал Дз - Минск 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 17:30
26 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Арсенал Дз
Минск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Минск, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Минск
Минск
История личных встреч
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Минск2 : 2Арсенал Дз
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Арсенал Дз0 : 0Минск
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Минск1 : 2Арсенал Дз
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 0Минск
26.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск2 : 0Арсенал Дз
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал Дз
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 1
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Арсенал Дз
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 4
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Минск3 : 0
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Минск
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 3Минск
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Минск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
4 Торпедо-БелАЗ2240
5 Ислочь2239
6 Динамо-Брест2238
7 Минск2237
8 Неман1931
9 БАТЭ2227
10 Гомель2126
11 Арсенал Дз2125
12 Нафтан2322
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

