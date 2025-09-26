01:28 ()
Свернуть список

Шальке-04 - Гройтер Фюрт 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 18:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
26 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Шальке-04
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Гройтер Фюрт, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт3 : 3Шальке-04
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4Гройтер Фюрт
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт2 : 0Шальке-04
15.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Шальке-042 : 2Гройтер Фюрт
02.02.2013 Германия - Бундеслига 20-й тур Шальке-041 : 2Гройтер Фюрт
15.09.2012 Германия - Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2Шальке-04
20.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Шальке-04
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Шальке-040 : 1
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 1Шальке-04
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Шальке-042 : 1
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1 ДВШальке-04
19.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Гройтер Фюрт
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 3
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 4 : 5Гройтер Фюрт
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт0 : 2
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 98613
2
Повышение
Эльверсберг613
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-96613
4 Кайзерслаутерн612
5 Шальке-04612
6 Падерборн 07611
7 Карлсруэ611
8 Арминия610
9 Хольштайн69
10 Гройтер Фюрт69
11 Пройссен Мюнстер67
12 Айнтрахт Б67
13 Фортуна67
14 Динамо Др65
15 Герта65
16
Стыковая зона
Нюрнберг64
17
Зона вылета
Бохум63
18
Зона вылета
Магдебург63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close