Шальке-04 - Гройтер Фюрт 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 18:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
26 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Гройтер Фюрт, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|30.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|15.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|02.02.2013
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|15.09.2012
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1 ДВ
|19.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 5
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|6
|13
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|6
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|6
|13
|4
|Кайзерслаутерн
|6
|12
|5
|Шальке-04
|6
|12
|6
|Падерборн 07
|6
|11
|7
|Карлсруэ
|6
|11
|8
|Арминия
|6
|10
|9
|Хольштайн
|6
|9
|10
|Гройтер Фюрт
|6
|9
|11
|Пройссен Мюнстер
|6
|7
|12
|Айнтрахт Б
|6
|7
|13
|Фортуна
|6
|7
|14
|Динамо Др
|6
|5
|15
|Герта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нюрнберг
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Бохум
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|6
|3