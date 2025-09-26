Дармштадт 98 - Динамо Др 26 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-09-2025 18:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
26 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Динамо Др, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Динамо Др
Дрезден
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|07.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|23.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|02.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|24.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|6
|13
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|6
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|6
|13
|4
|Кайзерслаутерн
|6
|12
|5
|Шальке-04
|6
|12
|6
|Падерборн 07
|6
|11
|7
|Карлсруэ
|6
|11
|8
|Арминия
|6
|10
|9
|Хольштайн
|6
|9
|10
|Гройтер Фюрт
|6
|9
|11
|Пройссен Мюнстер
|6
|7
|12
|Айнтрахт Б
|6
|7
|13
|Фортуна
|6
|7
|14
|Динамо Др
|6
|5
|15
|Герта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нюрнберг
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Бохум
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|6
|3