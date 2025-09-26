01:28 ()
Дармштадт 98 - Динамо Др 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 18:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
26 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Дармштадт 98
Динамо Др

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Динамо Др, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Динамо Др
Дрезден
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Динамо Др2 : 3 ДВДармштадт 98
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Динамо Др0 : 1Дармштадт 98
19.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 981 : 0Динамо Др
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Динамо Др0 : 3Дармштадт 98
07.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Динамо Др2 : 3Дармштадт 98
23.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Дармштадт 980 : 0Динамо Др
23.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 982 : 0Динамо Др
22.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Динамо Др4 : 1Дармштадт 98
02.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Динамо Др0 : 2Дармштадт 98
24.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Дармштадт 983 : 3Динамо Др
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 3Дармштадт 98
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 982 : 1
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 1Дармштадт 98
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Дармштадт 980 : 0
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Дармштадт 98
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Динамо Др2 : 2
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 2Динамо Др
31.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Динамо Др0 : 1
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Динамо Др
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Динамо Др0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 98613
2
Повышение
Эльверсберг613
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-96613
4 Кайзерслаутерн612
5 Шальке-04612
6 Падерборн 07611
7 Карлсруэ611
8 Арминия610
9 Хольштайн69
10 Гройтер Фюрт69
11 Пройссен Мюнстер67
12 Айнтрахт Б67
13 Фортуна67
14 Динамо Др65
15 Герта65
16
Стыковая зона
Нюрнберг64
17
Зона вылета
Бохум63
18
Зона вылета
Магдебург63

