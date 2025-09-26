01:29 ()
Аль-Иттихад - Аль-Наср 26 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-09-2025 20:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
26 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 26 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1Аль-Иттихад
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Наср2 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2Аль-Иттихад
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур 0 : 1Аль-Иттихад
15.09.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 1-й тур 2 : 1Аль-Иттихад
12.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Иттихад4 : 2
30.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 2 : 5Аль-Иттихад
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1Аль-Иттихад
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср5 : 1
17.09.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 1-й тур Аль-Наср5 : 0
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Наср2 : 0
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 5Аль-Наср
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср39
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад39
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун49
4 Аль-Кадисия37
5 Аль-Халидж46
6 Неом36
7 Аль-Хиляль35
8 Аль-Ахли35
9 Аль-Шабаб34
10 Аль-Фейха34
11 Аль-Иттифак34
12 Аль-Холуд33
13 Эр-Рияд33
14 Аль-Хазм32
15 Дамак31
16
Зона вылета
Аль-Фатех31
17
Зона вылета
Аль-Наджма30
18
Зона вылета
Аль-Охдуд30

