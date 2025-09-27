Ростов - Краснодар 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
27 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 6
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 6
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|19
|2
|ЦСКА
|9
|18
|3
|Балтика
|9
|17
|4
|Локомотив М
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Спартак М
|9
|15
|8
|Рубин
|9
|15
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1