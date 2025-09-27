04:05 ()
Ростов - Краснодар 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:00
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
27 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Ростов
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Краснодар, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 2Ростов
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Ростов2 : 6Краснодар
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Ростов0 : 1Краснодар
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов2 : 2Краснодар
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 0Ростов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар0 : 0Ростов
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Краснодар3 : 2Ростов
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Ростов2 : 1Краснодар
07.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар3 : 2Ростов
21.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Краснодар3 : 0Ростов
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 6Ростов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Ростов
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Ростов1 : 0
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Ростов
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ростов1 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 2Краснодар
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар0 : 2
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Краснодар5 : 4
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 1 : 2Краснодар
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар919
2 ЦСКА918
3 Балтика917
4 Локомотив М917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Спартак М915
8 Рубин915
9 Ахмат912
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

