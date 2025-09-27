04:05 ()
Ноттингем Форест - Сандерленд 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ноттингем Форест
Сандерленд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Сандерленд, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Сандерленд
Сандерленд
26 Бельгия вр Матц Селс
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
35 Украина пз Александр Зинченко
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
29 Франция нп Дилан Баква
14 Швейцария нп Дан Ндой
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
11 Англия пз Кристофер Ригг
28 Франция пз Энцо Ле Фе
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
30.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ноттингем Форест0 : 1Сандерленд
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сандерленд0 : 1Ноттингем Форест
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
17.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Ноттингем Форест
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест0 : 3
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Сандерленд1 : 1
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Сандерленд
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Сандерленд2 : 1
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Сандерленд1 : 1 5 : 6
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

Отзывы и комментарии к матчу

