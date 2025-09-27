Ноттингем Форест - Сандерленд 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Сандерленд, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Сандерленд
Сандерленд
|26
|вр
|Матц Селс
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|35
|пз
|Александр Зинченко
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|29
|нп
|Дилан Баква
|14
|нп
|Дан Ндой
|11
|нп
|Крис Вуд
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|32
|зщ
|Трай Хам
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|11
|пз
|Кристофер Ригг
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|30.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|12.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0