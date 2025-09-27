04:08 ()
Кристал Пэлас - Ливерпуль 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
19АнглияпзУилл Хьюз
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
10ИспаниянпЙереми Пино
1БразилияврАлисон Бекер
12Северная ИрландиязщКонор Брэдли
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
18НидерландыпзКоди Гакпо
9ШвецияпзАлександер Исак
11ЕгипетнпМохамед Салах
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
10.08.2025Суперкубок Англии — 2025ФиналКристал Пэлас2 : 2 3 : 2Ливерпуль
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турКристал Пэлас0 : 1Ливерпуль
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль0 : 1Кристал Пэлас
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас0 : 0Ливерпуль
15.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
15.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛиверпуль2 : 0Кристал Пэлас
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 3Ливерпуль
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турЛиверпуль3 : 0Кристал Пэлас
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 2Кристал Пэлас
16.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаКристал Пэлас1 : 1 4 : 2
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турКристал Пэлас0 : 0
31.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 3Кристал Пэлас
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 0Кристал Пэлас
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаЛиверпуль2 : 1
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турЛиверпуль2 : 1
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЛиверпуль3 : 2
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Ливерпуль
31.08.2025Англия — Премьер-лига3-й турЛиверпуль1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль515
2
Лига чемпионов
Арсенал510
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур510
4
Лига чемпионов
Борнмут510
5
Лига Европы
Кристал Пэлас59
6 Челси58
7 Сандерленд58
8 Фулхэм58
9 Манчестер Сити57
10 Эвертон57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Лидс Юнайтед57
13 Ньюкасл Юнайтед56
14 Брайтон энд Хоув Альбион55
15 Ноттингем Форест55
16 Бёрнли54
17 Брентфорд54
18 Астон Вилла53
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон50

