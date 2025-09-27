Кристал Пэлас - Ливерпуль 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|10
|нп
|Йереми Пино
|1
|вр
|Алисон Бекер
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|9
|пз
|Александер Исак
|11
|нп
|Мохамед Салах
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Арне Слот
История личных встреч
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|5
|9
|6
|Челси
|5
|8
|7
|Сандерленд
|5
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Манчестер Сити
|5
|7
|10
|Эвертон
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Лидс Юнайтед
|5
|7
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|6
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|5
|15
|Ноттингем Форест
|5
|5
|16
|Бёрнли
|5
|4
|17
|Брентфорд
|5
|4
|18
|Астон Вилла
|5
|3
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|5
|0