Вильярреал - Атлетик Б 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Вильярреал
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
4ИспаниязщРафа Марин
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадазщТейджон Бьюкенен
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
6ИзраильнпМанор Соломон
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
23ИспаниянпРоберт Наварро
7ИспаниянпАлекс Беренгер
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
06.04.2025Испания — Примера30-й турВильярреал0 : 0Атлетик Б
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетик Б2 : 0Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
05.11.2023Испания - Примера12-й турВильярреал2 : 3Атлетик Б
13.05.2023Испания - Примера34-й турВильярреал5 : 1Атлетик Б
30.10.2022Испания - Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Вильярреал
09.04.2022Испания - Примера31-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетик Б2 : 1Вильярреал
21.02.2021Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 1Вильярреал
23.12.2020Испания - Примера15-й турВильярреал1 : 1Атлетик Б
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 2Вильярреал
20.09.2025Испания — Примера5-й турВильярреал2 : 1
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Вильярреал
13.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Вильярреал
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Вильярреал
23.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетик Б1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 0Атлетик Б
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетик Б0 : 2
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Эльче610
6
Лига конференций
Атлетик Б610
7 Хетафе610
8 Бетис69
9 Атлетико М69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Реал Сосьедад65
17 Леванте64
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Мальорка62
20
Зона вылета
Жирона62

