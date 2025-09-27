Вильярреал - Атлетик Б 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
27 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетик Б, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|нп
|Манор Соломон
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|23
|нп
|Роберт Наварро
|7
|нп
|Алекс Беренгер
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Эльче
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Хетафе
|6
|10
|8
|Бетис
|6
|9
|9
|Атлетико М
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|5
|17
|Леванте
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2