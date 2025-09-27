04:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Хайденхайм - Аугсбург 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Хайденхайм
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
20ГерманияпзЛука Кербер
30ГерманияпзНиклас Дорш
31ГерманияпзСирлорд Конте
3ГерманияпзЯн Шёппнер
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
29ДаниянпМиккель Кауфманн
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
27ГерманиязщМариус Вольф
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
36ГерманияпзМерт Кёмюр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
17ХорватияпзКристиян Якич
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турАугсбург2 : 1Хайденхайм
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турХайденхайм4 : 0Аугсбург
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАугсбург1 : 0Хайденхайм
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5Аугсбург
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур2 : 1Хайденхайм
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турХайденхайм0 : 2
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Хайденхайм
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турХайденхайм1 : 3
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 5Хайденхайм
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАугсбург1 : 4
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур2 : 1Аугсбург
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турАугсбург2 : 3
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 3Аугсбург
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 2Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close