Хайденхайм - Аугсбург 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Аугсбург, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Аугсбург
Аугсбург
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|20
|пз
|Лука Кербер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|29
|нп
|Миккель Кауфманн
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|32
|пз
|Фабиан Ридер
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0