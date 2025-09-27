Боруссия М - Айнтрахт Ф 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|33
|вр
|Мориц Николас
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|18
|нп
|Суто Матино
|40
|вр
|Кауа Сантос
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|4
|6
|7
|Фрайбург
|4
|6
|8
|Штутгарт
|4
|6
|9
|Хоффенхайм
|4
|6
|10
|Унион
|4
|6
|11
|Байер
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|4
|5
|13
|Майнц
|4
|4
|14
|Вердер
|4
|4
|15
|Гамбург
|4
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|4
|0