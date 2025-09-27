04:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Боруссия М - Айнтрахт Ф 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 18:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
27 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Боруссия М
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33ГерманияврМориц Николас
4ИндонезиязщКевин Дикс
30ШвейцариязщНико Эльведи
2ИталиязщФабио Кьяродия
29СШАзщДжозеф Скалли
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
7АвстрияпзКевин Штёгер
17ГерманияпзЙенс Кастроп
18ЯпониянпСуто Матино
40БразилияврКауа Сантос
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 1Боруссия М
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М0 : 4
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур1 : 0Боруссия М
24.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М0 : 0
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд2 : 3Боруссия М
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф3 : 4
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАйнтрахт Ф5 : 1
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Боруссия Д410
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг49
4
Лига чемпионов
Кёльн47
5
Лига Европы
Санкт-Паули47
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф46
7 Фрайбург46
8 Штутгарт46
9 Хоффенхайм46
10 Унион46
11 Байер45
12 Вольфсбург45
13 Майнц44
14 Вердер44
15 Гамбург44
16
Стыковая зона
Аугсбург43
17
Зона вылета
Боруссия М42
18
Зона вылета
Хайденхайм40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close