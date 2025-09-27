04:06 ()
Лорьян - Монако 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Лорьян
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монако, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
38 Швейцария вр Ивон Мвого
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
25 Сенегал зщ Абдулайе Фай
93 Норвегия зщ Йоэль Мугиша
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
6 Франция пз Лоран Абергель
62 Камерун пз Артур Эбонг
29 Того пз Дерман Карим
15 Бенин нп Айегун Тосин
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
16 Швейцария вр Филипп Кён
2 Бразилия зщ Вандерсон
5 Германия зщ Тило Керер
3 Англия зщ Эрик Дайер
12 Бразилия зщ Каю Энрике
31 Испания пз Ансу Фати
15 Сенегал пз Ламин Камара
18 Япония пз Такуми Минамино
9 США пз Фоларин Балогун
27 Сенегал нп Крепен Диатта
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 2Лорьян
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 2Монако
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Монако3 : 1Лорьян
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Лорьян2 : 2Монако
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0Лорьян
13.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян1 : 0Монако
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Монако2 : 2Лорьян
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лорьян2 : 5Монако
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
22.01.2017 Франция - Лига 1 21-й тур Монако4 : 0Лорьян
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Лорьян
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 4 : 0Лорьян
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Лорьян1 : 7
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лорьян4 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Лорьян
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Монако5 : 2
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 1Монако
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 2Монако
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Монако3 : 2
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако512
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Лион512
4
Лига чемпионов
Страсбург512
5
Лига Европы
Лилль510
6
Лига конференций
Марсель59
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Осер56
10 Тулуза56
11 Париж56
12 Ницца56
13 Анже55
14 Брест54
15 Гавр54
16
Стыковая зона
Нант54
17
Зона вылета
Лорьян54
18
Зона вылета
Метц51

Отзывы и комментарии к матчу

