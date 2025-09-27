Лорьян - Монако 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монако, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Монако
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|6
|пз
|Лоран Абергель
|62
|пз
|Артур Эбонг
|29
|пз
|Дерман Карим
|15
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|16
|вр
|Филипп Кён
|2
|зщ
|Вандерсон
|5
|зщ
|Тило Керер
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|31
|пз
|Ансу Фати
|15
|пз
|Ламин Камара
|18
|пз
|Такуми Минамино
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|27
|нп
|Крепен Диатта
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Лилль
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Марсель
|5
|9
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Осер
|5
|6
|10
|Тулуза
|5
|6
|11
|Париж
|5
|6
|12
|Ницца
|5
|6
|13
|Анже
|5
|5
|14
|Брест
|5
|4
|15
|Гавр
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Нант
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1