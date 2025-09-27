ПСЖ - Осер 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 21:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
27 Сентября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Осер, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Осер
Осер
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|6
|зщ
|Илья Забарный
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|16
|вр
|Донован Леон
|27
|зщ
|Ламин Си
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|13
|зщ
|Телли Сиве
|14
|пз
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|30.05.2015
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|04.12.2011
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|24.10.2010
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|04.04.2010
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Лилль
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Марсель
|5
|9
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Осер
|5
|6
|10
|Тулуза
|5
|6
|11
|Париж
|5
|6
|12
|Ницца
|5
|6
|13
|Анже
|5
|5
|14
|Брест
|5
|4
|15
|Гавр
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Нант
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1