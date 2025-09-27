04:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

ПСЖ - Осер 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 21:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
27 Сентября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
ПСЖ
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Осер, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Осер
Осер
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
6 Украина зщ Илья Забарный
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
49 Франция нп Ибрагим Мбайе
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
16 Гвиана вр Донован Леон
27 Франция зщ Ламин Си
4 Чили зщ Франсиско Сьерральта
13 Франция зщ Телли Сиве
14 Гана пз Гидеон Менса
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
7 Франция пз Хосуэ Казимир
23 Гана пз Ибрахим Осман
19 Англия нп Дэнни Намасо
10 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур ПСЖ3 : 1Осер
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Осер0 : 0ПСЖ
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Осер1 : 2ПСЖ
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0Осер
30.05.2015 Кубок Франции Финал Осер0 : 1ПСЖ
15.04.2012 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1ПСЖ
04.12.2011 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ3 : 2Осер
05.03.2011 Франция - Лига 1 26-й тур Осер1 : 0ПСЖ
24.10.2010 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ2 : 3Осер
04.04.2010 Франция - Лига 1 31-й тур Осер1 : 1ПСЖ
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 0ПСЖ
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ4 : 0
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ2 : 0
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 6ПСЖ
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ1 : 0
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Осер1 : 0
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Осер1 : 2
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Осер
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Осер
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Осер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако512
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Лион512
4
Лига чемпионов
Страсбург512
5
Лига Европы
Лилль510
6
Лига конференций
Марсель59
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Осер56
10 Тулуза56
11 Париж56
12 Ницца56
13 Анже55
14 Брест54
15 Гавр54
16
Стыковая зона
Нант54
17
Зона вылета
Лорьян54
18
Зона вылета
Метц51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close