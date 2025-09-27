04:06 ()
Суббота 27 сентября
Торонто - Интер Майами 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 22:30
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
27 Сентября 2025 года в 23:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Торонто
Интер Майами

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Интер Майами, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто
Торонто
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Англия Джон Хердман
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
07.04.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1Торонто
05.10.2024 США — Major League Soccer МЛС Торонто0 : 1Интер Майами
09.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами4 : 3Торонто
18.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1Торонто
21.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами4 : 0Торонто
19.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Торонто2 : 0Интер Майами
01.10.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Торонто0 : 1Интер Майами
21.08.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Торонто
21.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 0Торонто
15.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Торонто0 : 1Интер Майами
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Торонто
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Торонто
31.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Торонто1 : 1
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 0Торонто
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Торонто1 : 1
25.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 4Интер Майами
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2
17.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
01.09.2025 Кубок лиг MLS + MX Финал 3 : 0Интер Майами
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3160
2 Цинциннати3158
3 Сан-Диего3157
4 Ванкувер Уайткэпс3056
5 Интер Майами2955
6 Миннесота Юнайтед3154
7 Шарлотт3153
8 Нью-Йорк Сити3153
9 Орландо Сити3051
10 Нэшвилл3150
11 Лос-Анджелес2950
12 Коламбус Крю3150
13 Чикаго Файр3045
14 Сиэтл Саундерс3045
15 Остин3044
16 Нью-Йорк Ред Буллз3143
17 Портленд Тимберс3143
18 Колорадо Рэпидз3139
19 Даллас3037
20 Хьюстон Динамо3136
21 Сан-Хосе Эртквейкс3135
22 Реал Солт-Лейк3034
23 Нью-Инглэнд Революшн3132
24 Сент-Луис Сити3128
25 Спортинг Канзас-Сити3127
26 Торонто3027
27 Атланта Юнайтед3027
28 Ди-Си Юнайтед3125
29 Клёб де Фут Монреаль3124
30 Лос-Анджелес Гэлакси3021

Отзывы и комментарии к матчу

