Торонто - Интер Майами 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 22:30
Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
27 Сентября 2025 года в 23:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торонто - Интер Майами, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто
Торонто
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Джон Хердман
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|07.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|05.10.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|09.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|4 : 3
|18.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|21.09.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 0
|19.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|01.10.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|21.08.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|21.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|15.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|31.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|25.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|17.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|01.09.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|Финал
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|31
|60
|2
|Цинциннати
|31
|58
|3
|Сан-Диего
|31
|57
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|56
|5
|Интер Майами
|29
|55
|6
|Миннесота Юнайтед
|31
|54
|7
|Шарлотт
|31
|53
|8
|Нью-Йорк Сити
|31
|53
|9
|Орландо Сити
|30
|51
|10
|Нэшвилл
|31
|50
|11
|Лос-Анджелес
|29
|50
|12
|Коламбус Крю
|31
|50
|13
|Чикаго Файр
|30
|45
|14
|Сиэтл Саундерс
|30
|45
|15
|Остин
|30
|44
|16
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|43
|17
|Портленд Тимберс
|31
|43
|18
|Колорадо Рэпидз
|31
|39
|19
|Даллас
|30
|37
|20
|Хьюстон Динамо
|31
|36
|21
|Сан-Хосе Эртквейкс
|31
|35
|22
|Реал Солт-Лейк
|30
|34
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|32
|24
|Сент-Луис Сити
|31
|28
|25
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|27
|26
|Торонто
|30
|27
|27
|Атланта Юнайтед
|30
|27
|28
|Ди-Си Юнайтед
|31
|25
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|31
|24
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|21