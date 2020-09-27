04:06 ()
Суббота 27 сентября
Аякс - НАК Бреда 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
27 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Аякс
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НАК Бреда, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
НАК Бреда
Бреда
1 Чехия вр Витезслав Ярош
2 Бразилия зщ Лукас Роза
4 Япония зщ Коу Итакура
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
6 Нидерланды пз Юри Регер
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
99 Польша вр Даниэль Белица
15 Люксембург зщ Энес Махмутович
22 Нидерланды зщ Рио Хиллен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
2 Нидерланды пз Бойд Люкассен
90 Германия пз Льюис Холтби
16 Австралия пз Максимильен Балар
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
32 Финляндия нп Юхо Талвитие
14 Гана нп Камаль Сова
17 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс3 : 1НАК Бреда
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НАК Бреда2 : 1Аякс
17.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс5 : 0НАК Бреда
24.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НАК Бреда0 : 3Аякс
04.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс3 : 1НАК Бреда
18.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НАК Бреда0 : 8Аякс
19.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0НАК Бреда
27.09.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НАК Бреда2 : 5Аякс
16.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 28-й тур НАК Бреда0 : 0Аякс
07.12.2013 Нидерланды - Эредивизия 16-й тур Аякс4 : 0НАК Бреда
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 2Аякс
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Аякс0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс3 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 1Аякс
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс2 : 0
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НАК Бреда2 : 1
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2НАК Бреда
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур НАК Бреда0 : 1
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 3 : 0НАК Бреда
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
3
Лига чемпионов
Аякс612
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна610
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт69
9 Гоу Эхед Иглс69
10 Спарта69
11 Твенте67
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда67
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

