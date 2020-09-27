Аякс - НАК Бреда 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
27 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НАК Бреда, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|2
|зщ
|Лукас Роза
|4
|зщ
|Коу Итакура
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|6
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|99
|вр
|Даниэль Белица
|15
|зщ
|Энес Махмутович
|22
|зщ
|Рио Хиллен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|90
|пз
|Льюис Холтби
|16
|пз
|Максимильен Балар
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|32
|нп
|Юхо Талвитие
|14
|нп
|Камаль Сова
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|18.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 8
|19.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|27.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 5
|16.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|0 : 0
|07.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|16-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|12
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|6
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|6
|9
|9
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|10
|Спарта
|6
|9
|11
|Твенте
|6
|7
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0