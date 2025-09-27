04:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Морейренсе - Каза Пия 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 16:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
27 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Морейренсе
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Каза Пия, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Каза Пия
Лиссабон
13ПортугалияврАндре Феррейра
76ПортугалиязщДиниш Пинту
44Бразилиязщ Marcelo
66Гвинея-БисаузщGilberto Batista
27Португалиязщ Kiko
8СербияпзМатея Стьепанович
15ПортугалияпзВаску Соуза
11БразилияпзАлан де Соуза
95БразилияпзГильерме Шеттине
7ИспаниянпCedric Teguia
10ПортугалиянпКику Бондозу
1Коста-РикаврПатрик Секейра
6ПортугалиязщЖозе Фонте
43БразилиязщDavid Sousa
18ПортугалияпзАндреш Жералдеш
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
42КолумбияпзСебастьян Перес
74Гвинея-БисаупзRenato Nhaga
12ФранцияпзFahem Benaissa-Yahia
29ФранциянпЖереми Ливолан
90БразилиянпДиас Морейра Кассиано
21ПортугалиянпТьягу Мораиш
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Перейра
История личных встреч
15.02.2025Португалия — Примейра22-й турМорейренсе3 : 2Каза Пия
14.09.2024Португалия — Примейра5-й турКаза Пия3 : 1Морейренсе
12.05.2024Португалия — Примейра33-й турКаза Пия0 : 1Морейренсе
08.01.2024Португалия — Примейра16-й турМорейренсе1 : 4Каза Пия
22.09.2025Португалия — Примейра6-й тур3 : 0Морейренсе
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турМорейренсе3 : 1
29.08.2025Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Морейренсе
23.08.2025Португалия — Примейра3-й турМорейренсе2 : 0
17.08.2025Португалия — Примейра2-й тур0 : 1Морейренсе
21.09.2025Португалия — Примейра6-й турКаза Пия1 : 1
14.09.2025Португалия — Примейра5-й тур0 : 2Каза Пия
30.08.2025Португалия — Примейра4-й турКаза Пия0 : 2
24.08.2025Португалия — Примейра3-й тур4 : 0Каза Пия
15.08.2025Португалия — Примейра2-й тур0 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг615
3
Лига Европы
Бенфика614
4
Лига конференций
Жил Висенте613
5 Морейренсе612
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Насьонал64
15 Эштрела64
16
Стыковая зона
Риу Аве64
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close