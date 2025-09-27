Морейренсе - Каза Пия 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 16:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
27 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Каза Пия, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Каза Пия
Лиссабон
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|27
|зщ
|Kiko
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|15
|пз
|Васку Соуза
|11
|пз
|Алан де Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|7
|нп
|Cedric Teguia
|10
|нп
|Кику Бондозу
|1
|вр
|Патрик Секейра
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|43
|зщ
|David Sousa
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|74
|пз
|Renato Nhaga
|12
|пз
|Fahem Benaissa-Yahia
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|21
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|08.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|6
|14
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|6
|13
|5
|Морейренсе
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Эштрела
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1