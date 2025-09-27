04:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Эштрела - АВС 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Эштрела
АВС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - АВС, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
АВС
Вила-даз-Авиш
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
79 Болгария зщ Атанас Чернев
5 Франция зщ Иссьяр Драме
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
19 Португалия пз Паулу Морейра
66 Бразилия пз Ryan Santos
63 Ангола пз Alex Sola
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
98 Португалия нп Кикаш
18 Португалия нп Jorge Meireles
93 Бразилия вр Simao Bertelli
4 Сенегал зщ Сиди Бане
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
15 Испания пз Хауме
27 Испания пз Анхель Альгобия
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
10 Португалия пз Рафаэл Барбоза
17 Португалия нп Бруну Луренсу
7 Португалия нп Тумане
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Эштрела0 : 1АВС
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1Эштрела
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 0Эштрела
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 2
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Эштрела
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 2
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 1
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур АВС0 : 3
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1АВС
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур АВС0 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2АВС
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур АВС0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг615
3
Лига Европы
Бенфика614
4
Лига конференций
Жил Висенте613
5 Морейренсе612
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Насьонал64
15 Эштрела64
16
Стыковая зона
Риу Аве64
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close