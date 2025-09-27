Эштрела - АВС 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - АВС, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
АВС
Вила-даз-Авиш
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|19
|пз
|Паулу Морейра
|66
|пз
|Ryan Santos
|63
|пз
|Alex Sola
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|98
|нп
|Кикаш
|18
|нп
|Jorge Meireles
|93
|вр
|Simao Bertelli
|4
|зщ
|Сиди Бане
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|15
|пз
|Хауме
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|10
|пз
|Рафаэл Барбоза
|17
|нп
|Бруну Луренсу
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Паулу Соуза
История личных встреч
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|6
|14
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|6
|13
|5
|Морейренсе
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Эштрела
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1