Эшторил - Спортинг 27 Сентября прямая трансляция

Эшторил - Спортинг 27 Сентября
27-09-2025 21:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
27 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|7
|пз
|Нодар Ломинадзе
|14
|нп
|Янис Беграуи
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|19
|нп
|Andre Lacximicant
|12
|вр
|Жоау Виржиния
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|14
|пз
|Георгий Кочорашвили
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|5 : 1
|27.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|06.09.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|6
|14
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|6
|13
|5
|Морейренсе
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Насьонал
|6
|4
|15
|Эштрела
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1