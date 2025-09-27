04:07 ()
Суббота 27 сентября
Эшторил - Спортинг 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 21:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
27 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Эшторил
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
1 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
2 Испания зщ Рикард Санчес
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
7 Грузия пз Нодар Ломинадзе
14 Франция нп Янис Беграуи
12 Португалия нп Жоау Карвалью
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
19 Португалия нп Andre Lacximicant
12 Португалия вр Жоау Виржиния
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
42 Дания пз Мортен Юльманн
14 Грузия пз Георгий Кочорашвили
7 Португалия пз Жеовани Кенда
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1Эшторил
27.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 3Спортинг
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
05.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг5 : 1Эшторил
27.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Спортинг2 : 0Эшторил
02.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Эшторил0 : 2Спортинг
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Спортинг3 : 0Эшторил
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил0 : 1Спортинг
01.11.2018 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Спортинг1 : 2Эшторил
04.02.2018 Португалия - Примейра 21-й тур Эшторил2 : 0Спортинг
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 0Эшторил
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил3 : 1
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Эшторил0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Эшторил
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 2Эшторил
22.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг4 : 1
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 2Спортинг
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг1 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 4Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг615
3
Лига Европы
Бенфика614
4
Лига конференций
Жил Висенте613
5 Морейренсе612
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия67
12 Эшторил65
13 Алверка64
14 Насьонал64
15 Эштрела64
16
Стыковая зона
Риу Аве64
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

