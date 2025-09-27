04:07 ()
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Фатих Карагюмрюк
Трабзонспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор5 : 1Фатих Карагюмрюк
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0Трабзонспор
22.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Трабзонспор4 : 1Фатих Карагюмрюк
28.12.2022 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк4 : 1Трабзонспор
15.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор1 : 1Фатих Карагюмрюк
28.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2Трабзонспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 0Фатих Карагюмрюк
03.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Трабзонспор
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 2Фатих Карагюмрюк
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 1
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 2Фатих Карагюмрюк
22.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 1
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 0Трабзонспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Трабзонспор1 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Трабзонспор1 : 0
18.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 0 : 1Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Гёзтепе612
3
Лига Европы
Фенербахче612
4
Лига конференций
Самсунспор611
5 Трабзонспор611
6 Антальяспор610
7 Газиантеп610
8 Аланьяспор79
9 Бешикташ59
10 Коньяспор57
11 Истанбул Башакшехир56
12 Касымпаша65
13 Ризеспор55
14 Эюпспор64
15 Кайсериспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк63
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

