Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Трабзонспор
Трабзон
Главные тренеры
|Марцел Личка
История личных встреч
|09.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|5 : 1
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 0
|22.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|4 : 1
|28.12.2022
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|4 : 1
|15.04.2022
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|6
|11
|5
|Трабзонспор
|6
|11
|6
|Антальяспор
|6
|10
|7
|Газиантеп
|6
|10
|8
|Аланьяспор
|7
|9
|9
|Бешикташ
|5
|9
|10
|Коньяспор
|5
|7
|11
|Истанбул Башакшехир
|5
|6
|12
|Касымпаша
|6
|5
|13
|Ризеспор
|5
|5
|14
|Эюпспор
|6
|4
|15
|Кайсериспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|6
|2