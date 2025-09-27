04:07 ()
Суббота 27 сентября
Динамо-Брест - БАТЭ 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Динамо-Брест
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - БАТЭ, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур БАТЭ2 : 4Динамо-Брест
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест2 : 0БАТЭ
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур БАТЭ3 : 1Динамо-Брест
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0Динамо-Брест
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2БАТЭ
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ4 : 1Динамо-Брест
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 3БАТЭ
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ0 : 2Динамо-Брест
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест0 : 0БАТЭ
05.12.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ4 : 2Динамо-Брест
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Динамо-Брест
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Динамо-Брест
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Динамо-Брест
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Динамо-Брест
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур БАТЭ0 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3БАТЭ
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур БАТЭ2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 3БАТЭ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
4 Торпедо-БелАЗ2240
5 Ислочь2239
6 Динамо-Брест2238
7 Минск2338
8 Неман1931
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2226
11 Гомель2126
12 Нафтан2322
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

