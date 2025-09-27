04:07 ()
МЛ Витебск - Славия-Мозырь 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
МЛ Витебск
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Славия-Мозырь, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
12.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 2МЛ Витебск
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2 ДВМЛ Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 1МЛ Витебск
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур МЛ Витебск0 : 1
08.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0МЛ Витебск
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1МЛ Витебск
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур МЛ Витебск2 : 0
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 1
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 0
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2241
4 Торпедо-БелАЗ2240
5 Ислочь2239
6 Динамо-Брест2238
7 Минск2338
8 Неман1931
9 БАТЭ2227
10 Арсенал Дз2226
11 Гомель2126
12 Нафтан2322
13 Витебск2221
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2113
16
Зона вылета
Молодечно2210

