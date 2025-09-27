МЛ Витебск - Славия-Мозырь 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 19:00
27 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Славия-Мозырь, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|12.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|12.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|22
|41
|4
|Торпедо-БелАЗ
|22
|40
|5
|Ислочь
|22
|39
|6
|Динамо-Брест
|22
|38
|7
|Минск
|23
|38
|8
|Неман
|19
|31
|9
|БАТЭ
|22
|27
|10
|Арсенал Дз
|22
|26
|11
|Гомель
|21
|26
|12
|Нафтан
|23
|22
|13
|Витебск
|22
|21
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|22
|17
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|21
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|22
|10