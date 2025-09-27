Улытау - Атырау 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 12:00
27 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Атырау, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|23
|50
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|23
|47
|4
|Актобе
|23
|39
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Окжетпес
|23
|32
|7
|Ордабасы
|23
|31
|8
|Женис
|23
|31
|9
|Кызыл-Жар
|23
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Улытау
|23
|21
|12
|Кайсар
|23
|20
|13
|Туран
|23
|16
| 14
Зона вылета
|Атырау
|23
|15