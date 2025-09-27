04:09 ()
Суббота 27 сентября
Улытау - Атырау 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 12:00
27 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Улытау
Атырау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Атырау, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Атырау
Атырау
История личных встреч
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Атырау0 : 1Улытау
20.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Улытау2 : 1
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Улытау
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Улытау2 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 4 : 0Улытау
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Улытау1 : 1
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Атырау1 : 0
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Атырау
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Атырау
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Атырау1 : 1
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2339
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Ордабасы2331
8 Женис2331
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Улытау2321
12 Кайсар2320
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

