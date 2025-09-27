04:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Александрия - Полтава 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 12:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
27 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Александрия
Полтава

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Полтава, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
01.05.2015 Украина - Первая лига 24-й тур Александрия2 : 1Полтава
20.09.2014 Украина - Первая лига 9-й тур Полтава0 : 1Александрия
05.04.2014 Украина - Первая лига 22-й тур Полтава1 : 0Александрия
24.08.2013 Украина - Первая лига 7-й тур Александрия1 : 0Полтава
19.05.2013 Украина - Первая лига 31-й тур Полтава1 : 0Александрия
10.10.2012 Украина - Первая лига 14-й тур Александрия2 : 1Полтава
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Александрия
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия4 : 1
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Александрия
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Александрия
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полтава0 : 2
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Полтава
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полтава1 : 4
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 1Полтава
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полтава1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К614
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Полесье69
9 Оболонь-Бровар68
10 Карпаты67
11 Заря67
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия64
14
Стыковая зона
Полтава64
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close