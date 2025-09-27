Александрия - Полтава 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 12:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
27 Сентября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Полтава, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Полтава
Полтава
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|01.05.2015
|Украина - Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|20.09.2014
|Украина - Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|05.04.2014
|Украина - Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|24.08.2013
|Украина - Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|19.05.2013
|Украина - Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|10.10.2012
|Украина - Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|6
|14
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|6
|14
| 3
Лига конференций
|Колос
|6
|14
|4
|Кривбасс
|6
|12
|5
|Металлист 1925
|6
|11
|6
|Кудровка
|7
|10
|7
|ЛНЗ Черкассы
|6
|10
|8
|Полесье
|6
|9
|9
|Оболонь-Бровар
|6
|8
|10
|Карпаты
|6
|7
|11
|Заря
|6
|7
|12
|Верес
|6
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|6
|3