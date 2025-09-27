04:07 ()
Суббота 27 сентября
Карпаты - Динамо Киев 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 17:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
27 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Карпаты
Динамо К

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Динамо К, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
23.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Динамо К2 : 0Карпаты
17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур Карпаты1 : 3Динамо К
27.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Динамо К1 : 1Карпаты
31.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Карпаты0 : 2Динамо К
08.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 18-й тур Карпаты0 : 4Динамо К
02.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 7-й тур Динамо К0 : 2Карпаты
29.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 14-й тур Карпаты1 : 1Динамо К
29.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур Динамо К5 : 0Карпаты
29.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Динамо К4 : 1Карпаты
31.07.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Карпаты0 : 2Динамо К
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Карпаты
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Карпаты
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Карпаты
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Динамо К2 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Динамо К
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К4 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Динамо К1 : 0
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 3 : 1Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К614
2
Лига конференций
Шахтёр614
3
Лига конференций
Колос614
4 Кривбасс612
5 Металлист 1925611
6 Кудровка710
7 ЛНЗ Черкассы610
8 Полесье69
9 Оболонь-Бровар68
10 Карпаты67
11 Заря67
12 Верес67
13
Стыковая зона
Александрия64
14
Стыковая зона
Полтава64
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В63

