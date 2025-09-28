Барселона - Реал Сосьедад 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|18
|зщ
|Херард Мартин
|15
|пз
|Андреас Кристенсен
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|20
|пз
|Дани Ольмо
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|7
|12
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|7
|11
|7
|Эльче
|6
|10
|8
|Атлетик Б
|6
|10
|9
|Бетис
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|7
|5
|17
|Реал Сосьедад
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Жирона
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2