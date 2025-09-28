22:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Барселона - Реал Сосьедад 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Барселона
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
18ИспаниязщХерард Мартин
15ДанияпзАндреас Кристенсен
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
20ИспанияпзДани Ольмо
7ИспаниянпФерран Торрес
14АнглиянпМаркус Рашфорд
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
18ИспанияпзКарлос Солер
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияСерхио Франсиско
История личных встреч
02.03.2025Испания — Примера26-й турБарселона4 : 0Реал Сосьедад
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0Барселона
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0Реал Сосьедад
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
20.05.2023Испания - Примера35-й турБарселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023Кубок Испании1/4 финалаБарселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021Испания - Примера1-й турБарселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 6Барселона
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 3Барселона
21.09.2025Испания — Примера5-й турБарселона3 : 0
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Барселона
14.09.2025Испания — Примера4-й турБарселона6 : 0
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Барселона
24.09.2025Испания — Примера6-й турРеал Сосьедад1 : 0
19.09.2025Испания — Примера5-й тур3 : 1Реал Сосьедад
13.09.2025Испания — Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2
30.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 0Реал Сосьедад
24.08.2025Испания — Примера2-й турРеал Сосьедад2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол712
5
Лига Европы
Атлетико М712
6
Лига конференций
Хетафе711
7 Эльче610
8 Атлетик Б610
9 Бетис69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Леванте75
17 Реал Сосьедад65
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Жирона73
20
Зона вылета
Мальорка62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close