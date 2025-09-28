22:49 ()
Бетис - Осасуна 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 21:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
28 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Бетис
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
25ИспанияврПау Лопес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
16АргентиназщВалентин Гомес
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
6ИспанияпзСерхи Альтмира
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщХуан Крус
23ИспанияпзАбель Бретонес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
16ИспанияпзМой Гомес
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
11.05.2025Испания — Примера35-й турБетис1 : 1Осасуна
19.10.2024Испания — Примера10-й турОсасуна1 : 2Бетис
05.05.2024Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 2Бетис
29.10.2023Испания - Примера11-й турБетис2 : 1Осасуна
22.04.2023Испания - Примера30-й турОсасуна3 : 2Бетис
18.01.2023Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 2 2 : 4Осасуна
26.08.2022Испания - Примера3-й турБетис1 : 0Осасуна
03.04.2022Испания - Примера30-й турБетис4 : 1Осасуна
23.09.2021Испания - Примера6-й турОсасуна1 : 3Бетис
01.02.2021Испания - Примера21-й турБетис1 : 0Осасуна
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБетис2 : 2
19.09.2025Испания — Примера5-й турБетис3 : 1
14.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Бетис
31.08.2025Испания — Примера3-й турБетис1 : 2
27.08.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Бетис
25.09.2025Испания — Примера6-й турОсасуна1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 1Осасуна
14.09.2025Испания — Примера4-й турОсасуна2 : 0
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 0Осасуна
24.08.2025Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол712
5
Лига Европы
Атлетико М712
6
Лига конференций
Хетафе711
7 Эльче610
8 Атлетик Б610
9 Бетис69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Леванте75
17 Реал Сосьедад65
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Жирона73
20
Зона вылета
Мальорка62

