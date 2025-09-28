Бетис - Осасуна 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 21:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
28 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Осасуна, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Осасуна
Памплона
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Алессио Лиши
История личных встреч
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 4
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 3
|01.02.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|7
|12
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|7
|11
|7
|Эльче
|6
|10
|8
|Атлетик Б
|6
|10
|9
|Бетис
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|7
|5
|17
|Реал Сосьедад
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Жирона
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2