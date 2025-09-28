22:49 ()
Рома - Верона 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Рома
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Верона, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Верона
Верона
99СербияврМиле Свилар
22ИспаниязщМарио Эрмосо
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
3Испаниязщ Анхелиньо
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
18АргентинанпМатиас Соуле
11ИрландиянпЭван Фергюсон
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
15ДаниязщВиктор Нельссон
3ДаниязщМартин Фресе
7АлжирзщРафик Белгали
12ХорватиязщДомагой Брадарич
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
8ГерманияпзСуат Сердар
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
19.04.2025Италия — Серия А33-й турРома1 : 0Верона
03.11.2024Италия — Серия А11-й турВерона3 : 2Рома
20.01.2024Италия - Серия А21-й турРома2 : 1Верона
26.08.2023Италия - Серия А2-й турВерона2 : 1Рома
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турРома1 : 0Верона
31.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турВерона1 : 3Рома
19.02.2022Италия - Серия А26-й турРома2 : 2Верона
19.09.2021Италия - Серия А4-й турВерона3 : 2Рома
31.01.2021Италия - Серия А20-й турРома3 : 1Верона
19.09.2020Италия - Серия А1-й турВерона3 : 0 ТРома
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 2Рома
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 1Рома
14.09.2025Италия — Серия А3-й турРома0 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 1Рома
23.08.2025Италия — Серия А1-й турРома1 : 0
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаВерона0 : 0 4 : 5
20.09.2025Италия — Серия А4-й турВерона1 : 1
15.09.2025Италия — Серия А3-й турВерона0 : 0
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур4 : 0Верона
25.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Ювентус511
3
Лига чемпионов
Кремонезе59
4
Лига чемпионов
Аталанта59
5
Лига Европы
Рома49
6
Лига конференций
Милан49
7 Комо58
8 Кальяри47
9 Удинезе47
10 Интер М46
11 Болонья46
12 Торино44
13 Лацио43
14 Сассуоло43
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза41
20
Зона вылета
Лечче41

