Рома - Верона 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Верона, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Верона
Верона
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|3
|зщ
|Анхелиньо
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|8
|пз
|Суат Сердар
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|19.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|20.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 0
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0 Т
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Рома
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Милан
|4
|9
|7
|Комо
|5
|8
|8
|Кальяри
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Интер М
|4
|6
|11
|Болонья
|4
|6
|12
|Торино
|4
|4
|13
|Лацио
|4
|3
|14
|Сассуоло
|4
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1