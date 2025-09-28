Метц - Гавр 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Гавр, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|2
|зщ
|Максим Колен
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|39
|зщ
|Коффи Куао
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|20
|пз
|Жесси Деменге
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|10
|пз
|Готье Эн
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|23
|зщ
|Тома Делен
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Дидье Дигар
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|13.03.2023
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2022
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|2 : 0
|04.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 2
|29.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 1
|13.02.2016
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2015
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|5
|10
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Лорьян
|6
|7
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Тулуза
|5
|6
|12
|Париж
|5
|6
|13
|Ницца
|5
|6
|14
|Анже
|5
|5
|15
|Брест
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Нант
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1