22:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Метц - Гавр 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Метц
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Гавр, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Гавр
Гавр
1ДанияврДжонатан Фишер
2ФранциязщМаксим Колен
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
21ФранцияпзБенжамен Стамбули
20ФранцияпзЖесси Деменге
97СенегалпзФоде Балло-Туре
10ФранцияпзГотье Эн
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
23ФранциязщТома Делен
13МализщФоде Дукур
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
70ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
21.04.2024Франция - Лига 130-й турГавр0 : 1Метц
29.10.2023Франция - Лига 110-й турМетц0 : 0Гавр
13.03.2023Франция - Лига 227-й турМетц1 : 1Гавр
24.10.2022Франция - Лига 213-й турГавр2 : 0Метц
04.03.2019Франция - Лига 227-й турГавр2 : 2Метц
29.09.2018Франция - Лига 29-й турМетц0 : 1Гавр
13.02.2016Франция - Лига 226-й турМетц0 : 1Гавр
22.09.2015Франция - Лига 28-й турГавр1 : 1Метц
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур5 : 2Метц
14.09.2025Франция — Лига 14-й турМетц1 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 2Метц
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур3 : 0Метц
17.08.2025Франция — Лига 11-й турМетц0 : 1
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Гавр
31.08.2025Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2025Франция — Лига 12-й турГавр1 : 2
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур3 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель612
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Монако612
4
Лига чемпионов
Лион512
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль510
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Лорьян67
10 Осер56
11 Тулуза56
12 Париж56
13 Ницца56
14 Анже55
15 Брест54
16
Стыковая зона
Гавр54
17
Зона вылета
Нант54
18
Зона вылета
Метц51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close