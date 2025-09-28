22:50 ()
Анже - Брест 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анже
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
14МароккопзЯссин Белькдим
93АлжирпзХарис Белькебла
6ФранцияпзЛуи Мутон
17ФранциянпЖюстен Калумба
35ФранциянпПроспер Питер
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзЮго Маньетти
13ФранцияпзЖорис Шотар
23МалипзКамори Думбия
10ФранциянпРомен дель Кастильо
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0Анже
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0Брест
06.01.2024Кубок Франции1/32 финалаБрест1 : 0Анже
29.01.2023Франция - Лига 120-й турБрест4 : 0Анже
21.08.2022Франция - Лига 13-й турАнже1 : 3Брест
20.03.2022Франция - Лига 129-й турАнже1 : 0Брест
12.09.2021Франция - Лига 15-й турБрест1 : 1Анже
21.03.2021Франция - Лига 130-й турБрест0 : 0Анже
27.09.2020Франция - Лига 15-й турАнже3 : 2Брест
29.02.2020Франция - Лига 127-й турБрест0 : 1Анже
19.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Анже
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
31.08.2025Франция — Лига 13-й турАнже1 : 1
22.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Анже
17.08.2025Франция — Лига 11-й турАнже1 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й турБрест4 : 1
14.09.2025Франция — Лига 14-й турБрест1 : 2
29.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 1Брест
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур2 : 0Брест
17.08.2025Франция — Лига 11-й турБрест3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель612
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Монако612
4
Лига чемпионов
Лион512
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль510
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Лорьян67
10 Осер56
11 Тулуза56
12 Париж56
13 Ницца56
14 Анже55
15 Брест54
16
Стыковая зона
Гавр54
17
Зона вылета
Нант54
18
Зона вылета
Метц51

