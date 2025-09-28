Анже - Брест 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|17
|нп
|Жюстен Калумба
|35
|нп
|Проспер Питер
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|13
|пз
|Жорис Шотар
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Эрик Руа
История личных встреч
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|5
|10
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Лорьян
|6
|7
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Тулуза
|5
|6
|12
|Париж
|5
|6
|13
|Ницца
|5
|6
|14
|Анже
|5
|5
|15
|Брест
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Нант
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1