Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Лилль - Лион 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лилль
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лион
1ТурцияврБерке Озер
23АлжирзщАйсса Манди
3БельгиязщНатан Нгой
18ДР КонгозщШансель Мбемба
15ФранциязщРомен Перро
6АлжирпзНабиль Бенталеб
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
27ПортугалияпзФелиш Коррея
7БельгиянпМатиас Фернандес
9ФранциянпОливье Жиру
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6СШАпзТаннер Тессманн
8ФранцияпзКорентин Толиссо
44ФранцияпзХалис Мера
7ЧехияпзАдам Карабец
11БельгияпзМалик Фофана
20УругвайнпМартин Сатриано
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
История личных встреч
05.04.2025Франция — Лига 128-й турЛион2 : 1Лилль
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1Лион
06.05.2024Франция - Лига 132-й турЛилль3 : 4Лион
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 1Лилль
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛион0 : 2Лилль
10.03.2023Франция - Лига 127-й турЛилль3 : 3Лион
08.02.2023Кубок Франции1/8 финалаЛион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022Франция - Лига 113-й турЛион1 : 0Лилль
27.02.2022Франция - Лига 126-й турЛион0 : 1Лилль
12.12.2021Франция - Лига 118-й турЛилль0 : 0Лион
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛилль2 : 1
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур3 : 0Лилль
14.09.2025Франция — Лига 14-й турЛилль2 : 1
30.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 7Лилль
24.08.2025Франция — Лига 12-й турЛилль1 : 0
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Лион
19.09.2025Франция — Лига 15-й турЛион1 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур3 : 1Лион
31.08.2025Франция — Лига 13-й турЛион1 : 0
23.08.2025Франция — Лига 12-й турЛион3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель612
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Монако612
4
Лига чемпионов
Лион512
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль510
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Лорьян67
10 Осер56
11 Тулуза56
12 Париж56
13 Ницца56
14 Анже55
15 Брест54
16
Стыковая зона
Гавр54
17
Зона вылета
Нант54
18
Зона вылета
Метц51

