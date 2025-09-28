Лилль - Лион 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
28 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лион
|1
|вр
|Берке Озер
|23
|зщ
|Айсса Манди
|3
|зщ
|Натан Нгой
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|44
|пз
|Халис Мера
|7
|пз
|Адам Карабец
|11
|пз
|Малик Фофана
|20
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|5
|10
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Лорьян
|6
|7
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Тулуза
|5
|6
|12
|Париж
|5
|6
|13
|Ницца
|5
|6
|14
|Анже
|5
|5
|15
|Брест
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Нант
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1