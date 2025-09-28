Факел - Чайка 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:00
28 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Чайка, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|31.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 1
|13.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|10.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 1 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 4
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|4 : 1
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|11
|26
| 2
Повышение
|Урал
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|11
|23
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|11
|21
|5
|Ротор
|11
|21
|6
|КАМАЗ
|11
|19
|7
|Родина
|11
|16
|8
|Нефтехимик
|11
|14
|9
|Арсенал Т
|11
|14
|10
|Шинник
|11
|14
|11
|СКА-Хабаровск
|11
|13
|12
|Волга Ул
|11
|11
|13
|Уфа
|11
|10
|14
|Енисей
|11
|10
|15
|Черноморец
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Сокол
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Чайка
|11
|6