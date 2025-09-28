22:50 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Факел - Чайка 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:00
28 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Факел
Чайка

на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Чайка, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
03.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел0 : 1Чайка
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Факел1 : 1Чайка
31.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Чайка2 : 1Факел
27.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Чайка0 : 1Факел
13.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Факел0 : 0Чайка
10.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. 1-й тур Чайка1 : 1Факел
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 1 : 1Факел
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 1 : 3Факел
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 1Факел
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Факел0 : 2
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 2 : 0Факел
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 1Чайка
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Чайка2 : 4
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 4 : 1Чайка
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0Чайка
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Чайка0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1123
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1121
5 Ротор1121
6 КАМАЗ1119
7 Родина1116
8 Нефтехимик1114
9 Арсенал Т1114
10 Шинник1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1110
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Торпедо М116
18
Зона вылета
Чайка116

Отзывы и комментарии к матчу

