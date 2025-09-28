22:51 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 12:15
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
28 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НЕК Неймеген
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
29.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНЕК Неймеген3 : 3АЗ Алкмар
17.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турАЗ Алкмар1 : 0НЕК Неймеген
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
06.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАЗ Алкмар1 : 2НЕК Неймеген
21.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турНЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турАЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 2НЕК Неймеген
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турНЕК Неймеген3 : 5
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 2НЕК Неймеген
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турНЕК Неймеген3 : 0
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 4НЕК Неймеген
24.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турАЗ Алкмар2 : 2
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турАЗ Алкмар3 : 3
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2АЗ Алкмар
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 1АЗ Алкмар
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАЗ Алкмар4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
Аякс715
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна710
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
9 Утрехт69
10 Гоу Эхед Иглс69
11 Спарта69
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда77
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

