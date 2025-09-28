НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 12:15
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
28 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 3
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|01.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
|9
|Утрехт
|6
|9
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|11
|Спарта
|6
|9
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|7
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0