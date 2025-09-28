Динамо Мн - Ислочь 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Динамо Мн
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|11.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|02.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|23
|41
|4
|Славия-Мозырь
|22
|41
|5
|Торпедо-БелАЗ
|22
|40
|6
|Ислочь
|22
|39
|7
|Минск
|23
|38
|8
|Неман
|19
|31
|9
|БАТЭ
|23
|27
|10
|Арсенал Дз
|22
|26
|11
|Гомель
|21
|26
|12
|Витебск
|23
|24
|13
|Нафтан
|23
|22
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|22
|17
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|22
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|22
|10