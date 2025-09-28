22:51 ()
Динамо Мн - Ислочь 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 18:30
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
28 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Динамо Мн
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
11.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 0Ислочь
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1Динамо Мн
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3Динамо Мн
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Ислочь
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
02.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 2Ислочь
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Ислочь
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь1 : 3Динамо Мн
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь2 : 1Динамо Мн
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо Мн
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Динамо Мн
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Динамо Мн
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Динамо Мн
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн3 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 1
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Ислочь
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Ислочь
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Ислочь3 : 0
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2252
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2142
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест2341
4 Славия-Мозырь2241
5 Торпедо-БелАЗ2240
6 Ислочь2239
7 Минск2338
8 Неман1931
9 БАТЭ2327
10 Арсенал Дз2226
11 Гомель2126
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2217
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2210

Отзывы и комментарии к матчу

