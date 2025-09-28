22:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Тобол - Кайсар 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Тобол
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайсар, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кайсар1 : 1Тобол
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайсар2 : 0Тобол
01.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 2Кайсар
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Тобол0 : 2Кайсар
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 0Тобол
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар1 : 3Тобол
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол1 : 0Кайсар
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол3 : 0Кайсар
29.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар2 : 1Тобол
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайсар1 : 1Тобол
24.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Тобол1 : 0
19.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Тобол2 : 3
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Тобол
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Тобол2 : 0
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Тобол
16.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Кайсар
28.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 5 : 1Кайсар
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Кайсар0 : 0
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Кайсар
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайсар1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2442
5 Елимай2339
6 Женис2434
7 Окжетпес2332
8 Ордабасы2331
9 Кызыл-Жар2424
10 Жетысу2321
11 Улытау2421
12 Кайсар2320
13 Атырау2418
14
Зона вылета
Туран2416

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close