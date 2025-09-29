02:07 ()
Эвертон - Вест Хэм Юнайтед 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 21:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
29 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
37 Англия пз Джеймс Гарнер
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
18 Англия пз Джек Грилиш
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Гвинея-Бисау нп Бету
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
3 Англия зщ Макс Килман
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Грэм Поттер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Эвертон
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 2 : 0Эвертон
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Эвертон
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Эвертон0 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Эвертон
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Эвертон2 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Брайтон энд Хоув Альбион68
10 Фулхэм68
11 Лидс Юнайтед68
12 Эвертон57
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед53
20 Вулверхэмптон61

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
