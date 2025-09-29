Эвертон - Вест Хэм Юнайтед 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 21:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
29 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Бету
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|3
|зщ
|Макс Килман
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Грэм Поттер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|22.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|10
|Фулхэм
|6
|8
|11
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|12
|Эвертон
|5
|7
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1