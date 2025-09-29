02:07 ()
Валенсия - Овьедо 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Валенсия
Овьедо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Овьедо, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Овьедо
Овьедо
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 2 : 2Валенсия
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Валенсия2 : 0
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 6 : 0Валенсия
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Валенсия3 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Валенсия
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Овьедо1 : 3
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Овьедо
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Овьедо
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Овьедо1 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Овьедо0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Атлетико М712
7 Хетафе711
8 Атлетик Б710
9 Севилья710
10 Бетис69
11 Алавес78
12 Валенсия68
13 Осасуна67
14 Реал Сосьедад65
15 Сельта75
16 Райо Вальекано75
17 Мальорка75
18
Зона вылета
Леванте75
19
Зона вылета
Овьедо63
20
Зона вылета
Жирона73

